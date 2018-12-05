В ноябре в Испании сократилось число безработных

По сравнению с предыдущим месяцем безработных стало меньше на 1836 человек, а их общее число в стране составило 3,25 млн.

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Министерством труда, миграции и социального обеспечения, за последний год безработных в Испании стало меньше на 221 тысячу человек. Таким образом, этот показатель остается на самом низком уровне за десять лет, пишет noticia.ru.

По секторам экономики, число безработных сократилось в промышленности на 1,4 тысячи человек, в сельском хозяйстве – на 370 человек, в строительстве – на 155 человек, а в категории ранее не работавших – почти на 8 тысяч человек. В сфере услуг безработных, напротив, стало больше на 8 тысяч человек.

В ноябре число нетрудоустроенных мужчин уменьшилось на 2,8 тысяч человек, а женщин – на 4,6 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Испании стало на 8% меньше безработных мужчин и почти на 5% – женщин.

В прошлом месяце общее число зарегистрированных контрактов составляло 1,87 млн, что на 49 тысяч больше, чем в 2017 году. При этом, из них лишь 10,6% были бессрочными.

В региональном разрезе число безработных сократилось в семи автономных сообществах, в том числе в Мадриде – почти на 6 тысяч, Андалусии – на 4 тысячи и Валенсийском сообществе – на 3,5 тысяч. Самый заметный рост был зарегистрирован на Балеарских островах – на 9,6 тысяч человек, а также в Каталонии – на 3 тысячи человек.