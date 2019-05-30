В ООН призвали Испанию освободить трех каталонских политиков

Рабочая группа по произвольным задержаниям Совета по правам человека ООН заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии.

По мнению группы, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару.

В докладе говорится, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека. Группа также считает, что правительство Испании должно "безотлагательно" принять меры – необходимо освободить заключенных, обвиняемые должны получить компенсации, должно быть проведено "полное и независимое расследование".

В настоящее время в Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас. Последнее заседание должно состояться 12 июня, после чего суд должен будет принять решение, пишет РИА Новости.

"Особенно серьезно, что эта рабочая группа выпустила доклад незадолго до того, как будет направлено на вынесение вердикта дело, которое рассматривает Верховный суд. Вызывающее сожаление обстоятельно, которое можно интерпретировать как вмешательство в идущий уголовный процесс", - заявили в правительстве Испании.

"Авторы доклада не знают, в каких преступлениях обвиняют в Испании инициаторов жалобы. Кроме того, они считают, что в Испании законно проводить референдум о независимости части территории, хотя это явно противоречит испанской Конституции", - говорится в заявлении правительства. Также испанские власти обратили внимание, что авторы доклада "не принимают во внимание принцип разделения властей и судебной независимости, поскольку просят правительство Испании принять меры, которые относятся только к сфере судебной власти".