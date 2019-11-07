В регионах Испании могут запретить гендерную школьную форму

Три правящие партии в Валенсии, а именно Социалистическая партия Испании, левая коалиция «Compromis» и левая политическая партия «Podemos», на заседании 30 октября пришли к соглашению, что гендерная школьная форма нарушает «индивидуальные свободы студентов и право на недискриминацию».

Инициатива была предложена с целью пересмотра декрета 2008 года, который регулирует положение о «Порядке в негосударственных образовательных центрах, финансируемых за счёт государственного бюджета». Учитывая, что указанные партии имеют большинство в региональном правительстве, ожидается, что реформа будет одобрена без каких-либо проблем, пишет espanarusa.com.

В четверг представитель партии Compromís подтвердил, что изменения коснутся как государственных, так и чартерных школ, которые в Испании называются escuelas concertadas. Эти школы, по сути, являются частными центрами, которые полностью или частично субсидируются государственными фондами.

Предложение направлено на закрепление положения о «полной свободе студента» и выражает официальную позицию властей по вопросу гендерного неравенства. Сама идея была озвучена комиссии по образованию и культуре Corts Valencianes - главном законодательном органе правительства Валенсии. С предложением на заседании комиссии выступил региональный депутат от социалистической партии. По его словам, соответствующие изменения помогут «адаптировать государственное регулирование в школах в 21 веке».

Член партии «Podemos» Пила Лима заявила, что «эта мера была необходимым шагом для полной реализации в Испании равенства и инклюзивности школьного образования». Также Папи Роблес, член партии «Compromis», высказался о том, что гендерная школьная форма «нарушает принцип равенства перед законом и недискриминация, в понятие которой заложены принципы сексуального и гендерного разнообразия».