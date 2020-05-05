В сентябре в испанские школы может вернуться лишь половина учеников

Об этом заявили министр образования пиренейского королевства Исабель Селаа.

"Если все дети придут на занятия, мы не сможем рассадить их так, чтобы они находились на безопасном друг от друга расстоянии. Это значит, что половина школьников будет учиться дистанционно", - отметила министр. По ее словам, этот сценарий будет актуален до тех пор, пока не изобретут вакцину от коронавируса, пишет rg.ru.

"Пока у нас нет лекарства или вакцины, единственным средством борьбы с вирусом является изоляция. Мы не можем никого подвергать риску. Только в начальной школе учатся три миллиона детей, каждого из них сопровождает взрослый. Представьте себе, что может произойти, если все школьники одновременно вернутся к занятиям", - цитирует Селаа El Mundo.

Согласно планам правительства, в этом учебном году занятия в школах больше проводиться не будут. В классы дети вернутся лишь в середине сентября. Точные даты зависят от региональных властей, именно они устанавливают, когда начинается учебный год. Пока предполагается, что в каждом классе будет не более 15 учеников, лишь в этом случае их можно рассадить на безопасное расстояние. По словам министра, начнется следующий учебный год с повторения программы последнего семестра.

Кстати, 25 мая часть учебных заведений все же откроет свои двери, но их смогут посещать только дети до 6 лет, оба родителя которых выйдут на работу, а также те, кто заканчивает одну из ступеней обучения (базовый курс, бакалавриат, профессиональное обучение) и кому необходима помощь учителя.