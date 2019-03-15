В сотню наиболее известных блюд мира вошли три испанских

Рейтинг составили эксперты интернет-портала Taste Atlas, основываясь на множестве факторов вроде мнения шеф-поваров или количества запросов того или иного рецепта. На этом кулинарном международном ресурсе собраны многие тысячи рецептов для любителей кулинарии и просто любознательных туристов, пишет espanarusa.com.

Большинство блюд в списке принадлежит азиатской кухне, а среди европейских рецептов лидирует Италия с 13-ю блюдами. Первые 2 места оккупировала Япония с суши и сашими, представляющими собой тонко нарезанные сырые рыбу и морепродукты. Кроме того, на 7 месте находится японское же блюдо шабу-шабу, а на 8 – тонкацу, жареная в панировке свинина. Япония, с точки зрения портала, представляет собой сокровищницу мировой гастрономии, недаром там больше всего мишленовских ресторанов.

Среди рекордсменов находится и Италия, которая занимает 13 строчек из 100 в списке. Интересно, что в 8 из них речь идет о макаронах: болоньезе, карбонара, песто, лазанья и др. Рис из ризотто, что на 6 месте рейтинга, с точки зрения экспертов портала популярнее, чем рис из паэльи. Валенсийская паэлья входит в первую десятку самых знаменитых блюд, если точнее, то она находится на девятом месте. Кордовский суп сальморехо занимает 58 место, а сеговийский кочинильо, то есть жареный на открытом огне молочный поросенок, расположился на 62-м.

По общему количеству представленных в рейтинге блюд Испанию обходят, кроме Италии и Японии, Франция, США и Сингапур с 6 блюдами у каждой страны; Таиланд, представляющий 5 блюд; Великобритания и Китай с четырьмя. Наравне с Испанией по 3 блюда отобрали у таких стран, как Мексика, Индия и Филиппины.

Интересно, что на 5 месте располагается популярнейшее в США блюдо – макароны с сыром, в то время как первое французское кушанье, стейк тартар, можно встретить лишь на 46 месте. Европа, как и Азия, в итоге представляют по 41 блюду.

Больше всего в рейтинге мясных блюд – всего 18 пунктов, блюд с бобовыми – 17, блюд с макаронными изделиями – 10, супов – 8 и блюд из риса – 7.