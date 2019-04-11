В Страстную неделю испанцам запретят выходить со своим стулом

Так, в Барселоне нарушителей будут штрафовать на 750 евро.

В связи с растущей популярностью религиозных процессий среди туристов в этом году правила ужесточили. Это касается не только стульев. Власти решили взять под контроль и частную аренду. Испанцы пытаются заработать, сдавая квартиры, комнаты и балконы на время красочных шествий. Эти доходы теперь придется декларировать. В противном случае штраф составит до 150% от заработанной суммы, пишет noticia.ru.

Что касается стульев, то запрет будет действовать не везде. Например, жители Валенсии смогут беспрепятственно выносить на улицу стулья. А вот в Мадриде за это грозит штраф в 500 евро. В Барселоне - 750.