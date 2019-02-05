В январе поток мигрантов в Испанию вырос почти на 200%

Вторник, 05 Февраль 2019 Испания Испания

В январе поток мигрантов в Испанию вырос почти на 200%

За первый месяц 2019 года к берегам Испании на 98 лодках прибыло 4 104 нелегальных мигранта.

Это на 194% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как сообщается в докладе Министерства внутренних дел Испании, мигранты направлялись как на Пиренейский полуостров, так и на архипелаги, а также в Сеуту и Мелилью. Основной поток мигрантов пришелся на Балеарские острова, к берегам которых причалило 89 лодок с 3994 человек на борту. На Канарских островах было зарегистрировано 3 лодки с 40 мигрантами, в Сеуте – 5 лодок с 63 мигрантами, в Мелилье – 1 лодка с 7 мигрантами.

В документе МВД отмечается, что в январе прошлого года поток мигрантов был втрое меньше – 1396 человек на 60 лодках, пишет noticia.ru.

С другой стороны, число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию по суше, сократилось по сравнению с январем 2018 года на 35%, или 274 человека. Из них в Сеуте оказалось 70 человек, в Мелилье – 432 человека.

Таким образом, с начала 2019 года испанскую границу нелегальным образом пересекли в общей сложности 4612 человек, что на 112% выше прошлогоднего показателя, который составлял 2178 человек.

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