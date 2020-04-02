Валенсия лидирует в Испании по продажам жилой недвижимости

Четверг, 02 Апрель 2020 Испания Испания

Валенсия лидирует в Испании по продажам жилой недвижимости

В 2019 году Валенсия стала испанским регионом с наибольшим числом проданных объектов жилой недвижимости на тысячу жителей.

По информации регистраторов недвижимости, в автономном сообществе было заключено 15,19 сделки на тысячу человек.

На втором месте по этому показателю находится Ла-Риоха, где в прошлом году заключалось 11,89 сделки по продаже недвижимости на тысячу жителей. Замыкают тройку Балеарские острова — 11,88 продажи.

По выданным ипотечным кредитам лидирует Мадрид. Далее следуют Андалусия, Каталония и Валенсия, пишет noticia.ru.

Всего же в Испании за минувший год продано 503 875 объектов жилой недвижимости. Этот показатель снизился на 2,5% по сравнению с 2018 годом — первое снижение за пять лет.

Что касается иностранных покупателей испанской недвижимости, то тут на первое место выходят Балеарские острова, где 42,28% всех продаж совершили иностранцы.

На втором месте Валенсия со значительно более скромным показателем в 27,08%. Всего за год купили недвижимость в Испании 63 тыс. иностранцев по сравнению с 65,5 тыс. годом ранее.

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