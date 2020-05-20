Великолепие песчаных дюн в Маспаломас в отсутствии человека

Отсутствие на территории дюн людей в последний месяц сыграло свою роль в изменении местных пейзажей. «Самым важным изменением, которое претерпел пейзаж дюн в течение этих недель карантина, стало появление особенной ряби на песке», - рассказывает Мигель Анхель Пенья, директор проекта MASDUNAS природного заповедника. Его проект направлен на решение экологической проблемы этой зоны. Экологический кризис произошел из-за активного строительства в близлежащих зонах, что привело к нарушению потока ветра и естественного цикла движения песка. Кроме того, постепенно исчезают кустарники, эндемичные для этого района, что способствует развитию эрозии. Изменение биоразнообразия природного парка сильно изменило его ландшафт, пишет espanarusa.com.

Мигель Анхель Пенья рассказывает, что сейчас, когда здесь нет посетителей, песок не затоптан, а значит свободно перемещается, создавая причудливую рябь. Флора и фауна природного парка тоже перешли на более естественный ритм жизни. «У нас есть обоснованные надежды на то, что в этом году такой вид птиц этой зоны, как chorlitejo patinejo, который находится под угрозой исчезновения, улучшит свою популяцию», - добавляет он.

Специалисты ожидают, что есть вероятность сохранить новый ландшафт дюн даже после полной отмены карантина, когда сюда вернутся посетители. В рамках проекта MASDUNAS особыми знаками были помечены пять троп, проходящих через дюны, по которым смогут смело гулять гости природного парка, воздерживаясь от топтания других зон. Однако здесь отмечают, что новая система передвижения по дюнам требует увеличения количества персонала, а также создания специальных информационных стендов и просветительских мероприятий.