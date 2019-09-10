Верблюжье молоко в Испании

«Латте на верблюжьем молоке с собой, пожалуйста!». Пока для Испании эта просьба звучит весьма экзотично, но в модных кафе Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона это вполне обыденное явление наряду с кофе на растительном молоке. Упоминание верблюжьего молока в меню можно увидеть в ресторанах со звездами Мишлен в Вашингтоне, а в Англии его можно купить в супермаркетах, чтобы приготовить бодрящий кофе дома. В скором времени Испания может присоединиться к этому гастрономическому тренду и превратиться в крупнейшего производителя верблюжьего молока в Европе.

«Верблюжье молоко – это традиционный продукт, присутствующий в рационе жителей ближневосточных стран более 6000 лет. Но для западного потребителя это что-то новое и привлекательное», – рассказывает руководитель проектов Института сельскохозяйственных исследований и технологий (IRTA) Елена Диас-Медина. Эксперт объясняет, что интерес к этому виду молока в последние годы обусловлен множеством факторов, но происходит это преимущественно из-за его питательных свойств. Также немаловажную роль играет способность этих животных выживать в разных климатических условиях. По словам Елены Диас-Медина, кипяченое верблюжье молоко содержит много пены, а его мягкий вкус напоминает коровье молоко. Но совсем не вкус делает его популярным напитком. Дело в том, что все большая заинтересованность в здоровом питании приводит людей к поиску альтернативных полезных продуктов. Эксперт подтверждает, что по сравнению с коровьим молоком, верблюжье при аналогичном количестве белка содержит намного меньше жира. Кроме того, отсутствие β-лактоглобулина и наличие в его составе защитных белков делает его более похожим на человеческое, чем на коровье. Это отличный альтернативный вариант для аллергиков и для производства детской смеси, пишет espanarusa.com.

Европейский Союз принял решение инвестировать в это «белое золото», создав проект CAMELMILK, который является исследовательской инициативой с участием 14 партнеров из 7 стран. Проект, начатый в июне этого года, направлен на налаживание производства верблюжьего молока и инновационных молочных продуктов. В проекте принимает участие ферма Oasis Wildlife с острова Фуэртевентура, которая до этого момента использовала своих верблюдов только в туристических целях. Моника Харун, супервайзер этого проекта, заявляет, что на испанской ферме к весне 2020 года ожидается производство достаточного количества молока для того, чтобы начать разрабатывать инновационные продукты на его основе. Если грандиозный план будет выполнен, ферма с 400 верблюдами может превратиться в крупнейшую верблюжью ферму в Европе.

Главной проблемой реализации верблюжьего молока является его достаточно высокая цена, которая напрямую зависит от количества произведенного молока. Одногорбые верблюды (дромедары) канарской породы производят в среднем около 3 литров молока в день. Это очень мало, по сравнению с другими породами верблюдов из Саудовской Аравии, которые производят около 20 литров в день. Хотя и это не так уж и много, если учесть, что некоторые породы коров могут давать до 40 литров молока в день. Фермеры с острова Фуертевентура планируют выставить молоко на продажу со стоимостью около 8 евро за литр. Их главная цель состоит в том, чтобы сохранить породу канарских верблюдов, находящуюся под угрозой исчезновения, предлагая такие продукты, как конфеты из верблюжьего молока в аэропорту Гран-Канарии или латте в кафе острова Фуэртевентура.

Еще одной важной темой, которую обсуждают эксперты, является безопасность. «Жители восточных стран, годами употребляющие сырое верблюжье молоко, привыкли к этому. Но у людей, живущих в Европе, может возникнуть непереносимость и желудочные расстройства. Вот почему рекомендуется всегда употреблять только пастеризованное молоко. Есть компании, которые продают сырое молоко в замороженном виде, что не эквивалентно пастеризации», – рассказывает Моника Харун. Фермы крупного рогатого скота, молочных овец и коз в Испании находятся под контролем национальной программы, которая устанавливает основные рамки и единообразие деятельности для официального контроля гигиены первичного производства. Однако на сегодняшний день пока еще не существует нормативов для сбыта верблюжьего молока, даже несмотря на то, что верблюды включены в Официальный каталог животноводства с 2011 года.