Весна пришла в Испанию

Согласно данным Испанского государственного метеорологического агентства Aemet, в этом году весна пришла значительно раньше практически на всю территорию Испании. В некоторых регионах страны, таких как, например, юг полуострова и Канарские острова , средняя температура воздуха достигла 25 градусов, что более характерно для середины мая. Разница температур составляет 5–10 градусов по сравнению с нормой, хотя ночи будут оставаться в большинстве своем достаточно прохладными.

В некоторых областях испанских Пиренеев показатели дневной температуры воздуха превысят обычные более чем на десять градусов. При этом пик аномального потепления уже прошел – в основном он пришелся на минувшие выходные. Тогда теплее всего было в Санта-Крус-де-Тенерифе (27 градусов), Мурсии (26), Лас-Пальмасе, Кордове и Севилье (везде – по 25), пишет espanarusa.com.

Однако в столицах многих испанских провинций разница между дневными и ночными температурами по-прежнему остается соответствующей текущему времени года. Это касается, прежде всего, Теруэля (22 градуса), Кордовы, Лериды, Альбасете и Сории (все по 21), а также Сьюдад-Реаль, Паленсии, Саламанки и Вальядолида (все по 20).

Такая экстраординарная ситуация возникла в стране после прохождения урагана Хулия и мощного антициклона над европейским континентом. В результате их воздействия аномально теплые температуры установились на атлантическом побережье Франции, на некоторой части Великобритании и даже достигли побережья Исландии.