Весна пришла в Испанию

Вторник, 26 Февраль 2019 Испания Испания

Весна пришла в Испанию

Весна пришла в Испанию на месяц раньше с температурами на 5–10 градусов выше нормы.

Согласно данным Испанского государственного метеорологического агентства Aemet, в этом году весна пришла значительно раньше практически на всю территорию Испании. В некоторых регионах страны, таких как, например, юг полуострова и Канарские острова , средняя температура воздуха достигла 25 градусов, что более характерно для середины мая. Разница температур составляет 5–10 градусов по сравнению с нормой, хотя ночи будут оставаться в большинстве своем достаточно прохладными.

В некоторых областях испанских Пиренеев показатели дневной температуры воздуха превысят обычные более чем на десять градусов. При этом пик аномального потепления уже прошел – в основном он пришелся на минувшие выходные. Тогда теплее всего было в Санта-Крус-де-Тенерифе (27 градусов), Мурсии (26), Лас-Пальмасе, Кордове и Севилье (везде – по 25), пишет espanarusa.com.

Однако в столицах многих испанских провинций разница между дневными и ночными температурами по-прежнему остается соответствующей текущему времени года. Это касается, прежде всего, Теруэля (22 градуса), Кордовы, Лериды, Альбасете и Сории (все по 21), а также Сьюдад-Реаль, Паленсии, Саламанки и Вальядолида (все по 20).

Такая экстраординарная ситуация возникла в стране после прохождения урагана Хулия и мощного антициклона над европейским континентом. В результате их воздействия аномально теплые температуры установились на атлантическом побережье Франции, на некоторой части Великобритании и даже достигли побережья Исландии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья