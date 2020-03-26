Вице-премьер Испании Кармен Кальво заболела коронавирусом

Кальво госпитализировали ещё 22 марта, но диагноз подтвердился сейчас и только со второго раза. Как пишут испанские СМИ, вице-премьер чувствует себя неплохо и идёт на поправку. Она помещена в отдельную и палату и изолирована от других пациентов.

Кальво — не единственный испанский политик с коронавирусом. Такой же диагноз подтверждён у главы Каталонии Кима Торры, председателя мадридского правительства Исабель Диас Аюсо, у министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, пишет noticia.ru.

Кроме того, коронавирусом заболела жена испанского премьера Педро Санчеса — Бегонья Гомес. А также его мать и тесть.