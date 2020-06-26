Вице-премьер Испании станет кандидатом на пост председателя Еврогруппы

Пятница, 26 Июнь 2020 Испания

Вице-премьер Испании станет кандидатом на пост председателя Еврогруппы

Министр по экономическим вопросам и вице-премьер Испании станет кандидатом на пост главы совета министров финансов государств еврозоны.

"Вице-премьер по экономическим вопросам Надия Кальвиньо будет кандидатом на пост председателя Еврогруппы, ключевого органа сотрудничества между членами еврозоны и для строительства более сильной и единой Европы", - говорится в сообщении. Премьер Педро Санчес заявил, что "для правительства будет честью", если Кальвиньо "сможет возглавить Еврогруппу", до этого эту должность никогда не занимал представитель Испании и женщина.
Выборы нового главы Еврогруппы состоятся в начале июля.
Председатель Еврогруппы выбирается на 2,5 года из министров финансов стран еврозоны большинством голосов. Нынешний руководитель Еврогруппы Марио Сентено не намерен оставаться на второй срок и планирует исполнять свои обязанности до конца текущего мандата 12 июля, сообщает РИА Новости.

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