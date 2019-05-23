Виды спорта, которые предпочитают испанцы

Первое место по популярности в Испании занимает бег по открытой местности (набережным, паркам и т. д.), которому отдают предпочтение 40% испанцев. Вторую позицию с показателем 37% зарезервировал за собой фитнесс, ушедший в тень во время финансово-экономического кризиса и, наконец, на третьем месте закрепилось плавание (22%), от которого ненамного отстает велосипедный спорт (19%).

При этом следует иметь в виду, что испанские мужчины и женщины делают свой выбор в пользу совершенно разных видов спорта. У женщин первое место занимает посещение фитнесс-центров (42%), второе – плавание (28%), а замыкают почетную тройку множество видов спорта, из числа которых превалирует бег, пишет espanarusa.com.

Согласно данным доклада, подготовленного компанией Milanuncios, публикующей помимо всего прочего и объявления о занятиях спортом, двое из трех испанцев занимаются постоянно или летом различными видами спорта. Благодаря мотивации этот период колеблется от летних месяцев до 65% от общего времени года. Женщины «сдаются» раньше мужчин, обычно не выдерживая более трех месяцев, хотя люди пожилого возраста проявляют больше упорства и выносливости, чем молодежь.