Виноград из Аликанте набирает популярность в Испании

Даже несмотря на то, что не весь собранный урожай может быть использован для дальнейшей обработки, это впечатляющие цифры для года с неблагоприятными погодными условиями. Совет придает большое значение росту спроса в этом секторе, в качестве доказательства сообщая о наличии 41 сертифицированного продавца, занимающегося упаковкой и дальнейшей продажей винограда на испанском рынке. В 2018 году была проведена большая работа с точками продаж и покупателями, что значительно увеличило популярность продукта из Виналопо, пишет espanarusa.com.

Сообщается, что 60% готового к продаже продукта поступило на внутренний рынок, остальные 40% были распределены между странами Европейского союза (Францией, Германией и Италией), Канадой, Южной Африкой и странами Латинской Америки, где проживает большое количество испанских граждан.

Карта экспорта винограда из Аликанте начала расширяться в сторону Азии. Торговое соглашение, достигнутое между Испанией и Китаем в ноябре 2017 года, продвинуло на китайский рынок два испанских продукта: свинину и столовый виноград. Эксперты говорят о том, что еще рано оценивать результаты этого сотрудничества в сфере экспорта винограда. Однако соглашение с Китаем дает новый импульс развитию виноградного бизнеса в Испании в целом и в Аликанте в частности, открывая для него двери на азиатский рынок.