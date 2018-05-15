Владельцев собак в Барселоне штрафуют все чаще

Нарушений в 2017 году было на 215 больше, чем в предыдущем, когда было зарегистрировано 2 248 жалоб, и более чем на 1 000 больше, чем в 2015 году (1 417).



Что касается типа санкций, то основные из них связаны с собаками, породы которых считаются потенциально опасными, и владельцы которых имеют больше обязанностей. Большую часть нарушений в 2017 году составили: нахождение собаки потенциально опасной породы в общественном месте без намордника (533 случая), отсутствие лицензии (259) и отсутствие контракта на страхование гражданской ответственности, требуемое от владельца собаки такой породы (231).



Также были наказаны 129 человек за то, что, выведя собаку потенциально опасной породы на прогулку в общественное место, они не имели при себе документа, удостоверяющего личность, или муниципальной лицензии. 124 человека подверглись санкциям за то, что не взяли своего питомца на поводок.



Согласно городскому постановлению, к потенциально опасным породам относятся: акито ину, американский стаффордширский терьер, бульмастиф, доберман, аргентинский дог, бордосский дог, фила бразиленьо, мастино неаполитано, питбультерьер, преса канарио, ротвейлер, стаффордширский питбультерьер, тоса ину.



Другими часто применяемыми основаниями для санкций были: отсутствие регистрации у сопровождаемой собаки (295 случаев), отсутствие микрочипа (120), выгул собаки на территории детских площадок и садов или поблизости (91).