Власти Испании перечислили правила посещения пляжей

С понедельника в Испании официально открываются пляжи не только для прогулок и спорта, но и для купания и загорания. Минздрав сообщает, что пока нет доказанных сведений о том, что коронавирус может быть опасен в солёной воде. Но советует соблюдать меры предосторожности. Эти правила могут быть скорректированы, пишет noticia.ru.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЯЖАМИ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Число отдыхающий должно быть ограничено, нельзя создавать толпы.

Лежаки необходимо дезинфицировать.

При прогулках вдоль моря нужно соблюдать дистанцию 2 метра.

Расстояние между зонтами — не меньше 4 метров.

Этим летом не стоит купаться в пресных непроточных водах.

Лучше не собираться компаниями больше 15 человек и не играть в командные виды спорта.

ПРАВИЛА РАБОТЫ ПЛЯЖЕЙ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Нужно контролировать число посетителей пляжа.

Нужно проводить дезинфекцию ограждений, деревянных подходов к воде и душам, лежаков, зонтиков, стульев, мусорных корзин.

Рекомендовано каждый день чистить песок, убирать мусор.

Дезинфицировать сам песок не надо. Патогенные микроорганизмы умрут сами под действием солнца и солёной воды.

Пляжные кафе должны соблюдать все санитарные протоколы, проветривать помещения.

На пляжах нужно проводить дезинфекцию раздевалок, туалетов и душевых кабинок, постов спасателей, спортивных площадок.