Власти Испании предложат ЕС создать фонд в размере 1,5 трлн евро

Вторник, 21 Апрель 2020 Испания Испания

Власти Испании предложат ЕС создать фонд в размере 1,5 трлн евро

Правительство Испании планирует предложить Евросоюзу создать фонд на сумму 1,5 трлн евро для помощи в восстановлении экономики содружества.

Об этом 20 апреля сообщает газета El Paris со ссылкой на источник.

По данным источника, предложение будет сделано премьер-министром страны Педро Санчесом в четверг, 23 апреля, во время саммита Евросоюза, который будет проходить в режиме телемоста, пишет regnum.ru.

Источник утверждает, что фонд должен будет формироваться за счет всех членов-содружества, средства будут направляться всем нуждающимся странам, а переводы будут производится без всяких на то условий.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, охватившая всю планету, привела к введению жестких карантинных мер во многих странах, что нанесло серьезный удар мировой экономике.

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