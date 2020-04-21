Власти Испании предложат ЕС создать фонд в размере 1,5 трлн евро
Правительство Испании планирует предложить Евросоюзу создать фонд на сумму 1,5 трлн евро для помощи в восстановлении экономики содружества.
Об этом 20 апреля сообщает газета El Paris со ссылкой на источник.
По данным источника, предложение будет сделано премьер-министром страны Педро Санчесом в четверг, 23 апреля, во время саммита Евросоюза, который будет проходить в режиме телемоста, пишет regnum.ru.
Источник утверждает, что фонд должен будет формироваться за счет всех членов-содружества, средства будут направляться всем нуждающимся странам, а переводы будут производится без всяких на то условий.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, охватившая всю планету, привела к введению жестких карантинных мер во многих странах, что нанесло серьезный удар мировой экономике.