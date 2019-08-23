Власти Испании применят санкции к прокатам электросамоваров

Пятница, 23 Август 2019 Испания Испания

Власти Испании применят санкции к прокатам электросамоваров

К двум компаниям, специализирующимся на прокате электрических самокатов, будут применена санкции.

Об этом сообщила представитель мэрии Барселоны Мария Аларкон.

Их вина в том, что они вели свою деятельность вопреки договоренности, согласно которой прокаты обещали не оборудовать свои стоянки в каталонской столице, пока деятельность таких компаний не будет четко регламентирована, пишет noticia.ru.

От 20 до 25 компаний изъявили желание предоставлять услуги проката электросамокатов в Барселоне. Но договорились подождать установления общих для всех правил. Две из этих компаний проигнорировали договоренность.

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