Власти Испании уберут колючую проволоку с границ

Реконструкцию защищающих Сеуту и Мелилью стен планируется осуществить до конца 2019 года. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заверил, что со стен будет снято заграждение из колючей проволоки. Речь идет об «обеспечении безопасности границ менее жестокими средствами». Власти пришли к выводу, что колючая проволока не является сдерживающим средством и при этом наносит повреждения тем, кто пересекает стену. Проволока будет снята в том числе из соображения защиты несовершеннолетних, пишет regnum.ru.

Вместо шестиметровой стены появится новое заграждение, состоящее из трех секций высотой по три метра каждая. Высота всей конструкции составит 10 метров. Кроме того, граница будет оснащена новыми видеокамерами. Реконструкция пограничной стены обойдется в 32,7 млн евро. Правительство Испании надеется, что три четверти расходов удастся покрыть из средств Европейского союза.