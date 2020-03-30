Власти Испании ужесточают карантин

Понедельник, 30 Март 2020 Испания Испания

Власти Испании ужесточают карантин

В Испании условия карантина, объявленного из-за распространения коронавируса, стали ещё жёстче.

Теперь всем, чья работа не является жизненно необходимой, следует оставаться дома с 30 марта по 9 апреля. Во время карантина испанцы будут продолжать получать зарплату, а пропущенные дни отработают потом. Об этом заявил председатель правительства Педро Санчес в субботу, пишет noticia.ru.

С помощью этой меры власти Испании хотят максимально ограничить перемещения граждан и сдержать распространение COVID-19. Отвечая на вопрос о том, какие профессии относятся к жизненно необходимым, а какие нет, Санчес отметил, что врачи, очевидно, относятся. А вот, например, строители, могут посидеть дома. Полный список таких профессий правительство сформирует и обнародует в ближайшее время.

«Испания переживает самые тяжёлые моменты, самые грустные и горькие. Вирус наносит по нам беспощадные удары. И когда сражение становится наиболее ожесточённым, когда гребень волны становится всё ближе, не время терять бдительность, а время усилить борьбу», - заявил Санчес.

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