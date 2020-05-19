Власти Испании ужесточают масочный режим

Вторник, 19 Май 2020 Испания Испания

Власти Испании ужесточают масочный режим

Министерство здравоохранения Испании согласовало с региональными правительствами меры ужесточения масочного режима.

Теперь ношение масок станет обязательным во всех общественных местах.

«Носить маски надо будет, как и до этого, в транспорте, а также в закрытых помещениях и на улице, если отсутствует возможность обеспечить двухметровую дистанцию», - объяснили в Минздраве.

Власти Испании опубликуют указ со всеми объяснениями и уточнениями в Официальном государственном вестнике (BOE) в ближайшие дни, пообещал министр здравоохранения Сальвадор Илья, пишет noticia.ru.

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