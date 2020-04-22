Власти Испании запретили выселять безработных из съемного жилья

Поскольку из-за режима чрезвычайной ситуации, объявленной правительством Испании 15 марта, многие граждане потеряли источники дохода: подверглись увольнению, временному увольнению, вынуждены были закрыть свой бизнес и т. д. Следствием этого стала невозможность платить арендную плату за жилье.

Ранее власти Испании призвали арендодателей не выселять лиц, потерявших работу или источники дохода из квартир и предложило этим гражданам взять кредит, обеспеченный государственными гарантиями. Очевидно, что принятые правительством меры не помогли, пишет rossaprimavera.ru.

В этих условиях правительство Испании запретило выселение лиц, которые потеряли работу временно или постоянно. Кроме того, выселение не может быть осуществлено в отношении лиц, которые сократили свой рабочий день в связи с уходом за детьми или пожилыми людьми, а также лицами, которые пострадали от экономического кризиса в области здравоохранения по иным причинам.

В тех случаях, когда пострадавшее лицо живет со своими родственниками как единая семья, оно также не может быть выселено на улицу, в случае удовлетворения требований правительства в отношении принадлежности к малообеспеченным лицам.