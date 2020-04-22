Власти Испании запретили выселять безработных из съемного жилья

Среда, 22 Апрель 2020 Испания Испания

Власти Испании запретили выселять безработных из съемного жилья

Выселение жильцов из съемного жилья за неуплату аренды запретило правительство Испании.

Поскольку из-за режима чрезвычайной ситуации, объявленной правительством Испании 15 марта, многие граждане потеряли источники дохода: подверглись увольнению, временному увольнению, вынуждены были закрыть свой бизнес и т. д. Следствием этого стала невозможность платить арендную плату за жилье.

Ранее власти Испании призвали арендодателей не выселять лиц, потерявших работу или источники дохода из квартир и предложило этим гражданам взять кредит, обеспеченный государственными гарантиями. Очевидно, что принятые правительством меры не помогли, пишет rossaprimavera.ru.

В этих условиях правительство Испании запретило выселение лиц, которые потеряли работу временно или постоянно. Кроме того, выселение не может быть осуществлено в отношении лиц, которые сократили свой рабочий день в связи с уходом за детьми или пожилыми людьми, а также лицами, которые пострадали от экономического кризиса в области здравоохранения по иным причинам.

В тех случаях, когда пострадавшее лицо живет со своими родственниками как единая семья, оно также не может быть выселено на улицу, в случае удовлетворения требований правительства в отношении принадлежности к малообеспеченным лицам.

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