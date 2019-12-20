Власти Каталонии повышают туристические налоги

В зависимости от звёздности гостиницы ставка составит от 1 до 3,5 евро.

Так, для туристов, которые останавливаются в пятизвездочных гостиницах Барселоны, налог вырастет с 2,25 до 3,5 евро. В случае с четырёхзвёздочными отелями налог увеличится с 1,1 до 1,7 евро. Для туристического жилья предусмотрен налог в размере 2,25 (не изменится). Для всех других вариантов размещения налог вырастет с 0,65 до 1 евро, пишет noticia.ru.

Кроме того, с 2,25 до 3 евро вырастет налог для туристов, прибывающих в Барселону на борту круизных лайнеров (в том случае, если турист задержится в городе на полдня и более). Если же турист проведёт в Барселоне лишь пару часов, то ему придётся заплатить 1 евро (раньше было 0,65 евро).

За счёт увеличения налогов власти Каталонии намерены уже в первый год заработать 21 млн евро.