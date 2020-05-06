Власти Мадрида могут столкнуться с обвалом ВВП при запрете туризма

Об этом говорится в отчете о возможных сценариях изменения ВВП по окончании кризиса здравоохранения и выхода из карантина, подготовленном налоговой службой региона, 4 мая сообщает 20 minutos.

В 2018 году ВВП Мадридского сообщества составил 230 794 млн евро. В лучшем случае падение ВВП составит 5,8%, в худшем — достигнет 17,8%.

Первый сценарий предполагает, что магазины полностью восстановят свою деятельность в мае, гостиницы — в июне. Однако для этого нужно, чтобы к июню были сняты ограничения на международный туризм. В этом случае ВВП упал бы на 5,6% (12 875 млн евро). При этом сценарии будет потеряно 339 тыс. рабочих мест, из них 208 тыс. — в секторах туризма, развлечений, торговли и гостиничного бизнеса, хотя значительное восстановление экономики произойдет во втором семестре 2020 года, пишет rossaprimavera.ru.

Второй сценарий предполагает, что бары, рестораны будут открыты в мае — июне, но международный туризм будет ограничен до сентября. Тогда ВВП упадет на 8,2%, будет потеряно 521 тыс. рабочих мест, и восстановления экономики не произойдет до 2021 года.