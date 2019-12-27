Во время тайфуна в Испании погибла гражданка Южной Кореи

Пятница, 27 Декабрь 2019 Испания Испания

Во время тайфуна в Испании погибла гражданка Южной Кореи

В результате тайфуна «Фабиан», обрушевшегося на Испанию, погибла гражданка Южной Кореи.

Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Испании.

По их словам, 20 декабря около 15:00 по местному времени на голову 32-летней женщины обрушилась отделка здания туристического бюро, расположенного в центре Мадрида. Не смотря на скорую госпитализацию, кореянка скончалась, пишет regnum.ru.

Отмечается, что местные органы правопорядка отказали родным погибшей в расследовании, назвав данный инцидент несчастным случаем.

В МИД Южной Кореи отметили, что представители южнокорейского посольства обратятся к правительству Испании с просьбой начать расследование для выяснения причин трагедии, найти виновных и выплатить компенсации.

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