Во время тайфуна в Испании погибла гражданка Южной Кореи

Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Испании.

По их словам, 20 декабря около 15:00 по местному времени на голову 32-летней женщины обрушилась отделка здания туристического бюро, расположенного в центре Мадрида. Не смотря на скорую госпитализацию, кореянка скончалась, пишет regnum.ru.

Отмечается, что местные органы правопорядка отказали родным погибшей в расследовании, назвав данный инцидент несчастным случаем.

В МИД Южной Кореи отметили, что представители южнокорейского посольства обратятся к правительству Испании с просьбой начать расследование для выяснения причин трагедии, найти виновных и выплатить компенсации.