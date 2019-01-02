Волонтеры очищают от мусора побережье Испании

В ней принимают участие сотни добровольцев, которые хотят освободить иберийское побережье от мусора.

Частью программы является и кампания, направленная на пробуждение в гражданах Испании и гостях страны ответственности за состояние окружающей среды. Для того чтобы прибрежные зоны и морская вода оставались чистыми, недостаточно периодически собирать выброшенный людьми мусор, необходимо отучить отдыхающих оставлять его на пляже – так считают участники этой экологической программы.

Информационные буклеты о важности повторного использования неорганических материалов и о том, как правильно это делать, распространялись в летние месяцы (июль и август) на пляжах Барселоны (Фрагата), Таррагоны (Ларга, Салоу), Ибицы (Са-Пунта-дес-Моли, Майорки (Алькудия, Франсесес и Коста-де-лос-Пинос), Валенсии (Олива), Аликанте (Леванте), Малаги (Мар и Бахадилья), а также на двух пляжах в Португалии (Мильфонтес и Фигейрина). В разнообразные мероприятия, посвященные проблемам экологии и проводимые на испанском, английском и португальском языках, было вовлечено около 5600 отдыхающих, пишет espanarusa.com.

Кроме того, с мая в очистных работах принимают участие ассоциация Chelonia и фонд Ecomar. Chelonia взяла на себя несколько пляжей, на которых мусор анализируется в два этапа: сначала на отрезке длиной в один километр отмечаются крупные объекты размером до 50 см, а затем каждый отрезок в 100 метров осматривается на наличие мелкого мусора. Мануэль Мерчан, президент Chelonia, уверяет, что может сообщить даже точное число найденных окурков, и эта информация затем передается в Министерство сельского хозяйства, рыбной ловли и питания, чтобы быть использованной в будущем для экологических исследований.

В непосредственной работе по очистке пляжей участвуют многочисленные добровольцы, среди них и молодежь, представляющие фонд Ecomar. Президент этой организации Тереса Сабель, которая много лет работает в сфере очистки испанских пляжей, утверждает, что активная кампания, проведенная этим летом, принесла свои плоды: «Мне кажется, что люди становятся более ответственными. Конечно, чтобы заметить коренные изменения, потребуется не менее десяти, а то и двадцати лет. Но тем не менее раньше на нас, добровольцев, очищающих морские пляжи, смотрели как на чудаков. А сегодня мы гордимся тем, что столько организаций и просто инициативных людей присоединяются к нам в борьбе за чистоту побережья».