Врачи Испании приняли участие в онлайн-протесте

Понедельник, 27 Апрель 2020 Испания Испания

Врачи Испании приняли участие в онлайн-протесте

Работники системы здравоохранения Испании приняли участие в онлайн-протесте в связи с неудовлетворительными условиями работы во время вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом 27 апреля сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, в стране было зафиксировано свыше 100 тыс. сообщений в социальной сети Twitter, которые написали медработники.

Работники системы здравоохранения недовольны высоким уровнем смертности от COVID-19, что связано с недостаточным количеством средств защиты, пишет regnum.ru.

По данным европейского центра по профилактики и контролю за заболеваниями, уровень инфицирования работников системы здравоохранения в Испании является самым высоким в мире.

Напомним, свыше 37 тыс. испанских врачей заразились коронавирусной инфекцией, что составляет 20% от общего числа инфицированных. Для сравнения — данный показатель в Италии составляет 10%, в Китае — 3,8%, в США — 3%.

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