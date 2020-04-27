Врачи Испании приняли участие в онлайн-протесте

Об этом 27 апреля сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, в стране было зафиксировано свыше 100 тыс. сообщений в социальной сети Twitter, которые написали медработники.

Работники системы здравоохранения недовольны высоким уровнем смертности от COVID-19, что связано с недостаточным количеством средств защиты, пишет regnum.ru.

По данным европейского центра по профилактики и контролю за заболеваниями, уровень инфицирования работников системы здравоохранения в Испании является самым высоким в мире.

Напомним, свыше 37 тыс. испанских врачей заразились коронавирусной инфекцией, что составляет 20% от общего числа инфицированных. Для сравнения — данный показатель в Италии составляет 10%, в Китае — 3,8%, в США — 3%.