Все билеты на матч ЧМ-2018 Испания - Португалия в Сочи раскуплены

Болельщики раскупили все билеты на матч между сборными Испании и Португалии, который пройдет в Сочи в рамках чемпионата мира 2018 года по футболу, сообщил в понедельник на встрече с делегацией посольства Испании в РФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Первый матч, который пройдет в Сочи: Испания - Португалия. Могу сказать, что сегодня все билеты уже распроданы. Сборная Испании - команда мирового уровня, показывающая превосходную игру», - сказал Кондратьев.

По его данным, к проведению матча готовы не только службы, отвечающие за саму игру и работу стадиона «Фишт», но и медицинские организации, правоохранительные органы и служба безопасности арены, подробнее на ТАСС.

«Я надеюсь, что после чемпионата мира болельщики из Испании по-другому откроют для себя и Сочи, и Краснодарский край, и Россию», - добавил глава региона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры чемпионата примут 11 городов, в том числе Сочи, где пройдут матчи Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня). На спортивных базах в Краснодарском крае будут жить шесть сборных: Испании (в Краснодаре), Бразилии и Польши (в Сочи), Дании (в Анапе), Исландии и Швеции (в Геленджике).