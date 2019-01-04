Встреча трех королей в Испании

В Испании своя новогодняя традиция – и дети, и взрослые с нетерпением ждут прибытия библейских волхвов Мельхиора, Гаспара и Бальтазара – трех королей с Востока, которые шумно и красочно въезжают в окружении своей многолюдной свиты.

Мадрид

В Мадрид три короля прибудут 5 января в 18:30 и прошествуют по маршруту Castellana-Recoletos, минуя площади San Juan de la Cruz, Colón и Cibeles. Эта процессия будет очень похожа на карнавал – ярко украшенные повозки, сценические представления, аудиовизуальные шоу, гигантские куклы, танцевальные группы... Одним словом, будет на что посмотреть и чему удивиться, а по окончании шествия, которое завершится к 21:00, будут организованы музыкальные и развлекательные мероприятия для детей.

Барселона

В Барселону три короля прибудут морем на борту шхуны Santa Eulalia, где их встретят 5 января в 16:00 на причале Moll de la Fusta. Сопровождать их будут писари, готовые записать желания тех, кто еще не успел этого сделать, и удивительные фантастические существа. После того как мэр вручит волхвам ключи от города, они отправятся в красочное музыкальное шествие по городу, которое начнется в 18:00 на улице Marquès de l´Argentera, пройдет через площади Antonio López, Antonio Maura, Urquinaona, Catalunya-Fontanella, Espanya и к 21:30 завершится на улице Maria Cristina, недалеко от фонтана Монжуик. Те, кто уже встречал королей в Барселоне, знают, что на зрителей проливается карамельный дождь и что стоит захватить сумку для конфет побольше, пишет espanarusa.com.

Валенсия

Валенсия тоже встречает восточных королей в морском порту, они прибывают в город на борту корабля 5 января в 16:30. Торжественное шествие по улицам города в сопровождении фантастических существ, огромных марионеток, танцевальных коллективов и многочисленных артистов, развлекающих публику, начнется в 18:00 на Paseo de la Alameda, обойдет весь город по маршруту Navarro Reverter – Puerta del Mar – General Palanca – General Tovar – Pau – Plaza de la Reina – San Vicente – Plaza del Ayuntamiento – Marqués de Sotelo) и к 20:00 прибудет на площадь Ayuntamiento, где Мельхиор, Гаспар и Бальтазар по пожарной лестнице заберутся на балкон мэрии, чтобы поприветствовать всех собравшихся. А затем дети смогут пообщаться с волшебниками зале Salón de Cristales de la Casa Consistorial.

Аликанте

В Аликанте встреча трех королей проходит в два этапа – 4 января в 17:30 в город прибывают королевские почтальоны, которые начинают свое шествие на улице Estación и проходят по Rambla Méndez Núñez и улице Altamira, чтобы по пути собрать письма к волхвам от тех детей, которые их еще не отправили. В 19:00 почтальоны прибывают на площадь Ayuntamiento, где принимают участие в представлении Dreams Come True.

5 января в 16:00 на борту корабля Guadairo прибывают в порт Аликанте и сами волхвы Мельхиор, Гаспар и Бальтазар, а сопровождают их представители морской службы гражданской гвардии.

В 17:00 на площади быков начинаются развлекательные мероприятия для детей, ожидающих приезда королей. Сама кавалькада стартует в 19:00 и состоит из трех частей – развлекательной, библейской и коммерческой. В первую входят музыкальные оркестры, группы артистов и танцовщиков, гигантские куклы и т. д. Во второй представляются библейские сцены: Рождество Христово, восшествие звезды, поклонение пастухов и др. – и появляются сами волхвы: на одной повозке восседают три короля, а на второй – их свита, везущая подарки и разбрасывающая конфеты.

Маршрут шествия включает в себя площадь Luceros, улицы Alfonso X el Sabio, Rambla de Méndez Núñez, Rafael Altamira и площадь Ayuntamiento, на которой три короля обращаются к публике с балкона мэрии.

Марбелья

В Марбелью короли с Востока прибывают на борту шхуны Fly Blue 4 января в 17:00. В сопровождении своей гвардии волхвы шествуют по маршруту Puerto Deportivo Virgen del Carmen – Avenida Duque de Ahumada. В 18:00 на площади Iglesia им торжественно вручают ключи от города, а затем они отправляются в Castillo de Marbella, чтобы отдохнуть и подготовиться к завтрашнему празднику.

В ожидании приезда королей дети не скучают – уже в 16:00 в парке Pinar de Elviria они участвуют в разнообразных развлекательных мероприятиях, которые организует для них мэрия Марбельи.

Ну а 5 января проходит долгожданная торжественная кавалькада по маршруту Avenida Severo Ochoa – Avenida Ramón y Cajal – Avenida Ricardo Soriano – Plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra, посмотреть на которую собирается весь город.