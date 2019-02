Вуди Аллен ищет места для съемок фильма в Испании

Два представителя испанской мультимедийной компании Mediapro и продюсер фильма провели в прошлую пятницу встречу с государственным учреждением, ответственным за развитие кинематографии San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission, в рамках которой обсуждались условия, необходимые для съемок в Сан-Себастьяне.

На данный момент известно только то, что Сан-Себастьян выступит в качестве главного героя сценария нового фильма режиссера. Название фильма, жанр, примерный сюжет до сих пор остаются загадкой. Заместитель мэра города Эрнесто Гаско после встречи рассказал о том, что продюсер заинтересован в услугах местных кинокомпаний для организации съемочного процесса и совместной работы с личной командой режиссера, которая насчитывает около 50 человек.

Помощники продюсера посетили знаковые места города, такие как пляж La Concha, самый старый квартал города Parte Vieja и скульптурный комплекс Peine del Viento. В данный момент продюсер и его команда решают, какие из этих достопримечательностей могут быть адаптированы к потребностям сценария. Также рассматривается возможность проведения съемок в закрытых помещениях на территории города, пишет espanarusa.com.

San Sebastián-Gipuzkoa Film Commission гарантирует членам съемочной группы, что город может без проблем решить все вопросы, касающиеся съемок, а также предложить дополнительные услуги для организации процесса. «Встреча была удовлетворительной», – сказал Гаско. Он подчеркнул, что работа Вуди Аллена на съемках в Сан-Себастьяне будет способствовать развитию бренда города и его интернационализации. Мэрия выразила готовность предоставить Mediapro необходимые пространства для установки офисов продюсерской команды Аллена. Компания Mediapro, в свою очередь, пока отказалась высказаться по данному кинематографическому проекту. Ее представители заявили только о том, что съемки начнутся 10 июля и будут продолжаться в течение семи недель в ключевых местах города.

Уполномоченный по культуре Денис Иткасо напомнил о новом налоговом законодательстве, которое дает преимущество фильмам, снимаемым в провинции Гипускоа, в том числе, при создании стратегии привлечения съемок на эту территорию. Он также подчеркнул, что присутствие знаменитого Вуди Аллена может принести пользу профессионалам, работающим в киноиндустрии Гипускоа, открывая возможность работать над этим проектом вместе с одним из лучших режиссеров в мире.

Вуди Аллена уже снимал один из своих фильмов в Испании. В каталонской столице происходит действие фильма «Вики Кристина Барселона», премьера которого состоялась в 2008 году. Режиссер начинает новый проект, не сумев выпустить последний фильм «Rainy Day in New York» с Тимоти Шаламе, Селеной Гомес, Эль Фэннинг и Джудом Лоу в главных ролях, съемки которого были приостановлены Amazon после возобновившихся споров в связи с обвинением в сексуальном инциденте, произошедшем 25 лет назад. Недавно было объявлено о неожиданном визите Вуди Аллена в Испанию. Он будет участником трех концертов в качестве кларнетиста в сопровождении группы Eddy Davis New Orleans Jazz Band в период с 16 по 20 июня 2019 года в Бильбао, Барселоне и Мадриде.