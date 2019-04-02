Выдача ипотек в Испании достигла рекордных показателей

Это самое высокое число с 2011 года. Кроме того, это на 22,5% больше, чем в январе 2018-го. Средняя процентная ставка при этом упала до исторического минимума – 2,57% (по сравнению с 2,68 в январе 2018-го), несмотря на то, что эксперты ожидали ее повышения в связи с принятие закона о том, что налог на документированные юридические акты должны будут платить банки, а не потребители. Тем не менее, процентная ставка ипотек с фиксированной ставкой поднялась до 3,09%, тогда как для ипотек с дифференциальной ставкой она остановилась на уровне 2,32%.

На ипотеки с дифференцированной ставкой пришлось 62,8% от общего объема выданных займов, а на ипотеки с фиксированной ставкой – 37,2%, пишет espanarusa.com.

Средняя сумма ипотечного кредита сократилась на 0,7% по сравнению с январем 2018-го, до €121 036, тогда как общая сумма выданных ипотек выросла на 21,6%, до €4 млрд 458 млн. Средний срок займа составил 22 года.

Среди автономных сообществ лидерами по количеству выданных ипотечных займов стали Мадрид (10 478), Андалусия (6140) и Каталония (5025).

Если говорить о росте показателей за год, лидируют Мадрид (+104,8%), Кастилия-Ла-Манча (+25,3%) и Арагон (+17,3%). Самое значительное снижение показателей за год было зафиксировано на Балеарских островах (-10,6%) и в Галисии (-7,1%).