Вырвавшийся бык ранил 17 человек в Испании

Инцидент произошел накануне, 1 сентября, в муниципалитете Видререс (провинция Жирона), пишет euromag.ru.

Бык должен был участвовать в «энсьерро» (забег быков). Однако, перед мероприятием животное перепрыгнуло через барьер и атаковало зрителей, которые собрались на трибунах вокруг загона во время местного праздника.

В конечном итоге он ранил 17 человек, четверых немедленно госпитализировали. Медики отметили состояние одного из них как критическое, еще одного — как тяжелое, сообщает Vanguardia.

Животное погибло после выстрела полиции.