Высокоскоростной поезд-лоукостер запустят в Испании в 2020 году

Вторник, 05 Февраль 2019 Испания Испания

Высокоскоростной поезд-лоукостер запустят в Испании в 2020 году

Железнодорожный оператор Renfe вернулся к идее бюджетной версии скоростного поезда AVE.

Компания планирует пустить его к декабрю 2020 года, когда рынок железнодорожных перевозок в Испании будет открыт для конкурентов.

Руководство компании заверяет, что в некоторых случаях билеты на новые поезда будут на 40% дешевле обычных билетов AVE, средняя цена на которые в настоящее время составляет 52 евро, пишет noticia.ru.

В своей стратегии на 2019-2023 годы оператор ставит цель по увеличению прибыли в условиях конкуренции, благодаря запуску новых продуктов, расширению международного присутствия и использованию технологий.

Оператором нового лоукостера будет выступать непосредственно компания Renfe, поскольку в 2020 году она будет единственной обладательницей лицензии на такой вид деятельности. Тем не менее, руководство пока не раскрыло информацию о том, на каком участке будет ходить поезд. Предполагается, что это может быть линия Мадрид-Барселона, где почти треть пассажиров передвигается на высокоскоростных поездах.

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