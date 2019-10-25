Выставка Хассана Хана в Испании

Пятница, 25 Октябрь 2019 Испания Испания

Выставка Хассана Хана в Испании

В Центре искусства королевы Софии в Мадриде проходит выставка Хассана Хана.

Выставка «Ключи от королевства» египетского художника Хассана Хана открылась в Центре искусства королевы Софии.

Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Хассан Хан стал широко известен в 2017 году, когда получил «Серебряного льва» 57-й Венецианской биеннале. Он создал музыкальную аудиоинсталляцию с «голосом улицы» и длинным названием «Вкус знают только те, кто обрел знание. Потому что те, кто боится вылезти из скорлупы, никогда не узнают вкуса меда».

Показ в Мадриде станет первым в персональном турне Хана по мировым музеям. Его витриной стал компьютерный принт «Империя счастья» с целующимися коровами. Музей определил жанр выставки как шоу из песен, флагов, стеклянных скульптур, фресок, созданных компьютером, и других форм художественной активности Хана, пишет regnum.ru.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)