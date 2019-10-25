Выставка Хассана Хана в Испании

Выставка «Ключи от королевства» египетского художника Хассана Хана открылась в Центре искусства королевы Софии.

Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Хассан Хан стал широко известен в 2017 году, когда получил «Серебряного льва» 57-й Венецианской биеннале. Он создал музыкальную аудиоинсталляцию с «голосом улицы» и длинным названием «Вкус знают только те, кто обрел знание. Потому что те, кто боится вылезти из скорлупы, никогда не узнают вкуса меда».

Показ в Мадриде станет первым в персональном турне Хана по мировым музеям. Его витриной стал компьютерный принт «Империя счастья» с целующимися коровами. Музей определил жанр выставки как шоу из песен, флагов, стеклянных скульптур, фресок, созданных компьютером, и других форм художественной активности Хана, пишет regnum.ru.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.