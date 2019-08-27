Выставка известного модного фотографа пройдет в Испании

На снимках известного фотографа гости смогут увидеть Ли Силгрен, Стефани Сеймур, Терри Тейт и Карен Мюлдер.

Жан-Даниэль Лорье считается одним из самых знаковых фигур в индустрии моды. Помимо сотрудничества с престижными модными журналами, такими как Vogue, он работал в лучших компаниях высокой моды и ювелирных изделий, начиная с 70-х годов, пишет euromag.ru.

Лорье был одним из первых фотографов, который стал путешествовать по миру в поисках лучших мест для съемок, где, как объяснял он, модели не играют на камеру, а по-настоящему живут в кадре, не замечая объектива.

На эксклюзивной выставке будет представлено 20 фотографий моделей Ли Силгрен, Стефани Сеймур, Терри Тейт и Карен Мюлдер. Кроме того, ценители искусства смогут приобрести эти работы в рамках благотворительной акции. Сумма, собранная от продаж, будет передана благотворительной организации Fundació IReS.