Выставка известного модного фотографа пройдет в Испании

Вторник, 27 Август 2019 Испания Испания

Выставка известного модного фотографа пройдет в Испании

С 9 октября по 9 ноября 2019 в отеле Majestic Hotel&Spa Barcelona пройдет выставка работ Жана-Даниэля Лорье, которые изменили мир моды.

На снимках известного фотографа гости смогут увидеть Ли Силгрен, Стефани Сеймур, Терри Тейт и Карен Мюлдер.

Жан-Даниэль Лорье считается одним из самых знаковых фигур в индустрии моды. Помимо сотрудничества с престижными модными журналами, такими как Vogue, он работал в лучших компаниях высокой моды и ювелирных изделий, начиная с 70-х годов, пишет euromag.ru.

Лорье был одним из первых фотографов, который стал путешествовать по миру в поисках лучших мест для съемок, где, как объяснял он, модели не играют на камеру, а по-настоящему живут в кадре, не замечая объектива.

На эксклюзивной выставке будет представлено 20 фотографий моделей Ли Силгрен, Стефани Сеймур,  Терри Тейт и Карен Мюлдер. Кроме того, ценители искусства смогут приобрести эти работы в рамках благотворительной акции. Сумма, собранная от продаж, будет передана благотворительной организации Fundació IReS.

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