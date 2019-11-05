Вызов на дом нарезчика хамона - новая популярная услуга в Испании

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Испания Испания

Вызов на дом нарезчика хамона - новая популярная услуга в Испании

В Испании набирает популярность новая услуга - вызов на дом нарезчика хамона.

Эксперты говорят, что профессионал поможет сохранить каждый грамм деликатеса.

Так, в Аликанте недавно появился стартап Jamonero on tour. Его основал опытный нарезчик Гонсало Перес Мартинес. Он предлагает как помощь при выборе окорока, так и выездные услуги нарезки, пишет noticia.ru.

Нередко нарезчиков приглашают на торжественные мероприятия (свадьбы, банкеты, семейные праздники). Однако сейчас все чаще к услугам профессионалов прибегают и просто после покупки дорогого окорока. Это - гарантия, что хамон будет нарезан как надо и ни один кусочек не пропадет, отмечает Гонсало. «Такое лучше доверят профессионалу», - считает он.

По словам предпринимателя, рынок выездной нарезки хамона - новый, быстрорастущий и очень перспективный.

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