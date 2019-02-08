WomenNOW Summit в Испании

В марте Мадрид станет европейской женской столицей под лозунгом #MakeHERstory. Проводимый при участии банка «Сантандер» саммит WomenNOW продлится три дня и соберет как испанских, так и международных специалистов, которые обсудят и вынесут вердикт по поводу положения женщин в мире. Этот амбициозный проект организован издательским синдикатом Editores-Vocento при официальной поддержке множества европейских организаций, например, Европарламента, Европейской комиссии по делам человека, мэрии Мадрида, Института женщины, кафедры ЮНЕСКО Университета Мадрида, а также участии таких коммерческих гигантов, как ИКЕА, Л'Ореаль, Иберия и других.

Конгресс откроется 28 марта и станет рупором для женщин, которые ежедневно сталкиваются с трудностями и вызовами стремительно меняющегося общества. Цель мероприятия тройная: поделиться и проанализировать ситуации несправедливого отношения к женщинам и выявить те культуры и традиции, которые поддерживают такое отношение; выслушать и объединить все предложения и инициативы по изменению положения женщин в обществе от тех людей, которые способны менять мир; заручившись поддержкой, определить новые пути развития, решения проблемы гендерного неравенства. А кроме того, открыть новые лица, поделиться опытом и мнениям, проанализировать тенденции, пишет espanarusa.com.

Вдохновителями мероприятия стал экспертный совет, состоящий из двадцати представителей крупных европейских компаний, средств массовой информации, университетов, ассоциаций и госучреждений.

В течение трех насыщенных дней в Центре искусств королевы Софии выступят более 50 докладчиков, распределившись по трем секциям: WONInspiring, WONTalks и WONInnoSpace.

В секции WONInspiring выступят женщины, чья жизнь и чей опыт вдохновляют. Вторая секция, WONTalks, будет посвящена обсуждению препятствий и сложностей, с которыми сталкиваются женщины в данный момент как в работе, так и в личной жизни. Работа третьей секции, WONInnoSpace, будет сосредоточена на теме инноваций, технологий и предпринимательства, а также таких сложных вопросах, как гендерное равенство в цифровом мире.

Темы, которых будут касаться во всех трех секциях, актуальны для большинства жительниц планеты: нарушение базовых прав человека в отношении женщин, «мачизм», дискриминация на рынке труда, неравенство зарплат, «стеклянный потолок» при продвижении по карьерной лестнице, сексуальные домогательства и пренебрежительное отношение к женщинам, а также возможности законотворчества в этой области и предполагаемые способы решения или уменьшения остроты проблем.