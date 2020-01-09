World Cheese Awards в 2020 году снова пройдет в Испании

В 2020 году World Cheese Awards состоится 5-7 ноября в Овьедо, сообщает dairynews.ru.

В 2019 году мероприятие проходило в Бергамо, Италия. Лучшим сыром был признан американский сыр с голубой плесенью.

Джон Фарранд, главный управляющий Гильдии изысканных блюд подчеркнул: “Мне очень приятно объявить Овьедо городом-организатором WCA-2020. Этот регион и город искренне привержены культуре питания".