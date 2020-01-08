За 11 месяцев в Испании отдохнули 79 млн туристов

Такие данные приводят Национальный институт статистики INE и национальное туристическое агентство Frontur. Число туристов выросло на 1,2% по сравнению с прошлогодними показателями, а их траты - на 3%, пишет noticia.ru.

Британцы, немцы и французы остаются в большинстве среди иностранных туристов в Испании. Но их число уменьшилось. Рост происходит в основном за счёт туристов из США (на 13%) и стран Латинской Америки (около 10%).

Самым посещаемым регионом Испании остаётся Каталония (18,4 млн туристов).