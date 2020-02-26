За день на Канарах отменили 745 авиарейсов из-за песчаной бури

Среда, 26 Февраль 2020 Испания Испания

За день на Канарах отменили 745 авиарейсов из-за песчаной бури

В понедельник все аэропорты на Канарских островах открылись после воскресного коллапса.

Из-за накрывшей архипелаг песчаной бури и плохой видимости самолёты не могли безопасно приземляться и взлетать. А в случае с Тенерифе ситуацию усугубил ещё и сильный ветер. В общей сложности за один только день (23 февраля) было отменено 745 рейсов, а ещё 84 лайнеров перенаправили в другие аэропорты. На островах застряли тысячи туристов, которые не смогли улететь домой. Об этом сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на оператора AENA.

В понедельник аэропорты открылись, но работают с некоторыми ограничениями, сообщает AENA в Twitter, предупреждая, что путешественники по-прежнему могут столкнуться с задержками, пишет noticia.ru.

Песчаные бури — обычное явление на Канарских островах, которые находятся недалеко от Африки.

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