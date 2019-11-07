За девять месяцев Испания приняла 67 миллионов туристов
С начала года по 1 октября в Испании отдохнули 67,1 млн иностранных туристов.
Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. За девять месяцев туристы потратили в Испании 73,83 млн евро, что на 3% больше. Данные приводит Национальный институт статистики (INE), пишет noticia.ru.
В сентябре страна пережила крах британского туроператора Thomas Cook. И это сказалось на посещаемости: вместо роста в этом месяце было зафиксировано снижение турпотока на 0,2% - до 8,9 иностранных туристов. Однако затраты все равно выросли - на 1,7% до 9,7 млрд евро.