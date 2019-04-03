За два месяца Испанию посетили 117 тысяч туристов из России

Среда, 03 Апрель 2019 Испания Испания Туризм

За два месяца Испанию посетили 117 тысяч туристов из России

В январе и феврале в Испании отдохнули более 117 тысяч российских туристов.

Это на 1,4% больше, чем за этот же период 2018 года. Такие данные приводит Национальный институт статистики Испании.

Несмотря на рост числа туристов из РФ, в общем турпотоке их доля пока незначительна - меньше 1,4%. Всего за указанный период в Испании побывали почти 8,6 млн туристов - на 3% больше, чем в прошлом году, пишет noticia.ru.

В зимние месяцы наибольшей популярностью пользовались курорты Канарских островов, Каталония и Андалусия.

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