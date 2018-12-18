За полгода испанские министры посетили Каталонию 38 раз

За это время было проведено 22 заседания с участием членов центрального и регионального правительств, пишет noticia.ru.

После формирования нового правительства минувшим летом первым Каталонию посетил премьер-министр, который 22 июня присутствовал на открытии Средиземноморских игр. После этого Санчес также 17 августа побывал на церемонии, посвященной памяти жертв теракта 17 августа 2017 года, а 8 ноября приехал на похороны Монсеррат Кабалье.

Чаще других в Каталонию приезжал министр культуры Испании Хосе Гирао, на счету которого 9 визитов, в том числе мероприятия в Национальном музее искусства, Архиве Арагонской короны, театре «Лисео» и другие.

Также частым гостем региона была министр территориальной политики Меричель Батет. Она нанесла семь визитов в Каталонию, в том числе на заседание двусторонней комиссии представителей центрального и регионального правительств и церемонию, посвященную 40-летию испанской конституции.

В Каталонию трижды приезжали министр промышленности Рейес Марото и министр развития Хосе Луис Абалос, и по меньшей мере однажды – министр иностранных дел Фернандо Гранде-Марласка, министр юстиции Долорес Дельгадо, министр труда Магдалена Валерио, министр экологического перехода Тереса Рибера, министр сельского хозяйства Луис Планас, министр здравоохранения Мария Луиса Карседо, министр науки Педро Дуке, министр экономики Надя Кальвиньо и министр иностранных дел Жозеп Боррель.

21 декабря в Барселоне запланировано выездное заседание Совета министров, которое позволит провести новые встречи с представителями Женералитата. Пока неизвестно, будут ли включены в повестку дня такие острые вопросы как самоопределение Каталонии или ситуация с политическими заключенными.