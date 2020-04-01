За сидящими на карантине испанцами проследят через смартфоны

Среда, 01 Апрель 2020 Испания Испания

За сидящими на карантине испанцами проследят через смартфоны

Власти Испании будут отслеживать перемещения испанцев с помощью мобильных телефонов.

Об этом говорится в указе, опубликованном в Государственной официальном бюллетене (BOE).

При этом будут проанализированы не только полученные сейчас данные, но и вся история перемещений с момента введения в стране всеобщего карантина. В этом властям помогут мобильные операторы, пишет noticia.ru.

Слежка за испанцами будет использоваться не только для применения карательных мер по отношению к нарушителям, но и для помощи тем, кому она нужна.

Министерство здравоохранения уже объявило, что использует доступ к «биг-дате» для внедрения специального мобильного приложения. Оно сориентирует пользователя относительно вероятности заражения, основываясь на его симптомах, местоположении, контактах и т.д.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)