За сидящими на карантине испанцами проследят через смартфоны

Об этом говорится в указе, опубликованном в Государственной официальном бюллетене (BOE).

При этом будут проанализированы не только полученные сейчас данные, но и вся история перемещений с момента введения в стране всеобщего карантина. В этом властям помогут мобильные операторы, пишет noticia.ru.

Слежка за испанцами будет использоваться не только для применения карательных мер по отношению к нарушителям, но и для помощи тем, кому она нужна.

Министерство здравоохранения уже объявило, что использует доступ к «биг-дате» для внедрения специального мобильного приложения. Оно сориентирует пользователя относительно вероятности заражения, основываясь на его симптомах, местоположении, контактах и т.д.