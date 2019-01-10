Забастовка Ryanair в Испании отменяется

Забастовки намечались на 10 и 13 января. Объединения Sitcpla и USO сообщили утром 9 января, что в результате финального этапа переговоров, который продолжался 19 часов, компромисс был найден. Они заверяют, что соглашение «гарантирует стабильность и улучшает условия труда». Среди договоренностей один из наиболее принципиальных вопросов – заключение контрактов на основе испанского, а не ирландского законодательства, пишет noticia.ru.

В прошлом году волна забастовок бюджетной авиалинии прокатилась по всей Европе, включая Испанию. Министерство труда Испании также выявило нарушения в работе лоукостера и пригрозило ему штрафами.