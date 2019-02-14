Задержана банда граффитистов в Испании

Банда была замечена за хулиганствами в Испании, в том числе в Мадриде и Барселоне, а также в Италии. В одном из случаев было совершено нападение на сотрудников полиции и охраны.

Полиция на протяжении нескольких месяцев разыскивала участников банды. Одного из вандалов временно поместили под стражу, двум другим запретили приближаться к объектам железнодорожной инфраструктуры. В полиции добавили, что расследование продолжается, пишет noticia.ru.

В октябре и ноябре по испанской столице и другим городам прокатилась серия актов вандализма. В общей сложности хулиганы нанесли материальный ущерб на сумму более 650 тысяч евро.