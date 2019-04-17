Загруженность отелей Испании в Страстную неделю составит 78%

Среда, 17 Апрель 2019 Испания Испания

Загруженность отелей Испании в Страстную неделю составит 78%

Испанское государственное туристическое агентство Turespaña высчитало приблизительную загруженность отелей в период Страстной недели.

Она составит 78%. Этот показатель, основанный на опросе представителей 2544 отелей и вилл, улучшается год от года. Причем по всем направлениям, пишет noticia.ru.

Впрочем, безусловным лидером остается Андалусия, где уже забороновано 81% номерного фонда, а реальная загруженность ожидается на уровне 88%. За ней следуют Канарские острова и Валенсия.

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