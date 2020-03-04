Заключенный в тюрьму каталонский политик освобожден из тюрьмы

Заключенный в тюрьму каталонский политик Ориол Джанкерас был освобожден из тюрьмы во вторник утром, чтобы вести занятия в университете Вика в Манресе, провинция Барселона. Лидер партии каталонских левых республиканцев (ЕРК) в настоящее время отбывает 13-летний срок за свою роль в кампании 2017 года за независимость в северо-восточной части испанского региона, в ходе которой был проведен незаконный референдум о выходе из состава Испании с последующим принятием односторонней декларации независимости каталонским парламентом.

Джанкерас в прошлом году был приговорен к тюремному заключению Верховным судом после продолжительного судебного разбирательства, но впервые был помещен под стражу после событий октября 2017 года, так как суд вынес решение, что он мог совершить повторное преступление. В четверг он получил уведомление о том, что применена статья 100.2 Правил исполнения наказаний, позволяющая ему выйти из тюрьмы на работу, пишет espanarusa.com.

Есть вероятность того, что государственная прокуратура будет оспаривать решение тюрьмы Лледонерса разрешить Джанкерасу проводить занятия.

В соглашении с университетом Вика, Джанкерас - доктор исторических наук - присоединится к институту в качестве доцента. Университет Вика объяснил, что получил предложение Джанкераса работать профессором в их учреждении. Прежде чем заняться политикой, лидер ERC преподавал в Барселонском автономном университете.

В четверг каталонское региональное управление юстиции объявило, что и Джанкерас, и его бывший коллега по каталонскому правительству Рауль Ромева будут выпущены из тюрьмы. Ромева был также заключен в тюрьму за роль в сепаратистском движении 2017 года. В целом, семь из девяти заключенных в тюрьму лидеров, выступающих за независимость, были переведены в более гибкий тюремный режим, что открыло путь для их освобождения на работу.

Остальные пять человек, которым было разрешено работать, заниматься волонтерской работой или заботиться о членах семьи, - это бывшие региональные министры Хоаким Форн и Долорс Басса, бывший спикер каталонского парламента Карме Форкадель и два лидера гражданского общества Хорди Санчес и Хорди Кьюксар. Бывшие региональные министры Джорди Турул и Джозеп Рулл не являются бенефициарами статьи 100.2.

Однако существует вероятность того, что государственная прокуратура оспорит решение тюрьмы Лледонерса разрешить Джанкерасу проводить занятия. Прокурор уже подал апелляцию против применения статьи 100.2, утверждая, что она представляет собой скрытую попытку предоставить заключенным условия полуоткрытого режима, известного на испанском языке как tercer grado. Государственная прокуратура потребовала, чтобы эти более мягкие условия были введены только после отбытия половины срока.