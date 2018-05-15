Законопроект о легализации эвтаназии в Испании

Вторник, 15 Май 2018 Испания Испания

Законопроект о легализации эвтаназии в Испании

Нижняя палата испанского парламента проголосовала на этой неделе за рассмотрение законопроекта о легализации эвтаназии.

Законопроект такого рода впервые преодолел этот этап в парламенте. Голосование завершилось с результатом 173 «за», 135 «против» и 32 «воздержались». Поддержали документ преимущественно «левые», представители правящей Народной партии голосовали против.

Законопроект был подготовлен каталонскими парламентариями. Он предполагает изменения к статье 143 испанского уголовного кодекса, которая в настоящее время содержит прямой запрет на оказание помощи в осуществлении самоубийства другого человека, который страдает «серьёзным заболеванием в терминальной стадии или заболеванием, которое на постоянной основе сопровождается труднопереносимыми состояниями». Законопроект предлагает легализовать помощь в достижении «спокойной и безболезненной смерти» по просьбе больного, выраженной «в явной и добровольной форме».

В настоящее время единственной альтернативой эвтаназии для терминальных больных в Испании является отказ от лечения. При этом прошлогодний опрос компании Metroscopia показал, что 84% испанцев поддерживают применение эвтаназии, сообщает noticia.ru.

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